Владивосток, 12 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Пост главного тренера владивостокского хоккейного клуба «Адмирал» покинул Александр Андриевский. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Андриевский

Отмечается, что 53-летний белорусский специалист покинул должность по собственному желанию. Исполняющим обязанности наставника команды стал Олег Горбенко, который входил в штаб Андриевского.

«Благодарим Александра Леонидовича за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Андриевский был главным тренером «Адмирала» с 2015 по 2017 год. В августе он вновь возглавил команду. Настоящее время клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, имея в активе 17 очков в 27 матчах.