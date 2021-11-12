Москва, , 11:32 — REGNUM В Москву и Подмосковье пришла климатическая зима — резко похолодало, пошёл мокрый снег с дождём. Характер погоды не изменится и в выходные дни — 13 и 14 ноября, передают Метеоновости.

Снег с дождем в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В субботу со скоростью его 5−10 м/с подует северо-западный ветер. Местами пройдёт снег. Температура воздуха ночью −2… +3 °С, днем +2… +4 °С.

В воскресенье похолодает. Ночью термометр опустится до −2… −4 °С, днем потеплеет до +3°С. При облачной погоде не исключен снег с дождём. Атмосферное давление повышенное — 756−758 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 ноября пройдут осадки, а воздух потеплеет выше климатической нормы.

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