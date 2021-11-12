Ташкент, 12 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Узбекистане биржевая стоимость бензина АИ-80 увеличилась на 70%. В узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) заявили, что виноват мировой рост цен, никаких спекуляций на бирже нет, сообщает Podrobno.uz.

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«С начала 2021 года недельная котировка на бензин марки АИ-80 повысилась на 63,2%, с 5,7 миллиона сумов до 9,3 миллиона сумов (один доллар на тот период — 10 тысяч сумов) за тонну», — сообщили в УзРТСБ.

Отмечается, что значительная часть данной марки бензина или 84% приходится на долю Бухарского нефтеперерабатывающего завода.

«В целом за этот период стартовая стоимость данной марки бензина увеличилась в среднем на 70 процентов и превысила 10 миллионов сумов за тонну», — отметили в УзРТСБ.

Журналисты издания отмечают, что на сегодняшний день в Ташкенте стоимость бензина марки АИ-80 варьируется от 6590 до 8000 тысяч сумов (около 60−78 центов за литр).