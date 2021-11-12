Уфа, , 11:33 — REGNUM Внести изменения в Кодекс Башкирии о выборах намерены в республике. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Избиратель Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Законопроектом, согласно последним изменениям федерального законодательства, предусматривается ограничение пассивного избирательного права для лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций. Не смогут избираться граждане Российской Федерации, причастные к деятельности организаций, в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности в соответствии с федеральными законами «О противодействии экстремистской деятельности» или «О противодействии терроризму», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Помимо этого, проектом закона уточняются требования к лицам, которые замещают государственные должности в Башкирии. Они не могут быть членами избирательной комиссии с правом решающего голоса, если они не имеют гражданства России или имеют гражданство (подданство) другого государства, вид на жительство или иной документ, который подтверждает право на постоянное проживание за границей.

Отмечается, что данный законопроект был одобрен членами профильного парламентского комитета. Его планируют рассмотреть на ближайшем пленарном заседании в конце ноября.