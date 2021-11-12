Ярославль, , 11:28 — REGNUM В Ярославле в посёлке Толга пожилая пара живёт в бытовке после произошедшего 8 лет назад пожара. Об этом сообщает аппарат уполномоченного по правам человека в Ярославской области.

Бытовка Аппарат уполномоченного по правам человека в ЯО

Дом, в котором жили три семьи, сгорел почти 8 лет назад. Сами жители подозревают, что это был поджог. Здание сгорело целиком.

«Сергей Бабуркин отправился на место, где произошло происшествие, чтобы пообщаться с самими жителями. Рядом с руинами находится бытовка, окруженная собаками, которые отпугивают незнакомцев, а внутри нее проживают два 85-летних пенсионера — бывшие жильцы уничтоженного жилища. На место бывшего жилого дома прибыли и другие пострадавшие», — сообщила пресс-служба уполномоченного.

Сгоревший дом Аппарат уполномоченного по правам человека в ЯО

Во время визита Сергея Бабуркина женщине стало плохо и был вызван врач, позднее женщина была госпитализирована. Как оказалось, проблемы со здоровьем у неё начались после пожара, а теперь она уже не может передвигаться самостоятельно. Однако уезжать из бытовки пенсионеры отказываются.

В бытовке Аппарат уполномоченного по правам человека в ЯО

«Дочь пенсионерки рассказала, что накануне приезда Сергея Бабуркина к гражданке приходил участковый врач, который назначил ей ежедневные уколы и необходимые препараты. Чтобы ухаживать за женщиной было проще, и она жила в более комфортных условиях, дочь пожилой матери многократно предлагала ей переехать в ее квартиру вместе с супругом, но та шла на отказ, а вместе с ней и ее муж», — пояснили в пресс-службе.

Однако уполномоченному всё-таки удалось уговорить пожилую пару переехать в квартиру дочери. А по поводу жилья он направил запросы в соответствующие органы.