Екатеринбург, , 11:30 — REGNUM В Свердловской области дистанционное обучение продлят еще на неделю. Школьники смогут начать посещение образовательных учреждений с 21 ноября. До этого момента они будут проходить школьную программу в дистанционном формате, сообщает региональный оерштаб.

Дистанционное обучение

Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

Такое решение призвано закрепить положительные тенденции относительно заболеваемости COVID-19. Ранее, рабочая неделя и последующее дистанционное обучение школьников дали положительные результаты, сообщили в опертабе.

Обучаться дистанционно будут только ученики 5−11 классов. Школьники младшего звена продолжать посещать школы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учеников 5−11 классов отправили на дистант с 8 по 13 ноября. Соответствующий приказ подписал и.о. министра образования и молодежной политики региона.