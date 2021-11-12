Каракас, 12 ноября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Национальный координатор Движения дружбы и солидарности Венесуэла-Куба Ихонни Гарсия Кальес признал волю народа острова противостоять агрессии и попыткам дестабилизации, продвигаемым США. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на интервью Кальеса каналу Национальной Ассамблеи (ANTV)

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Активист отметил усилия кубинского правительства во главе с президентом Мигелем Диас-Канелем по подъему экономики и реализации проектов социальной защиты в сочетании со сдерживанием пандемии COVID-19.

В этой связи он подчеркнул устойчивый прогресс Кубы в вакцинации против COVID-19 благодаря разработке собственных вакцин, включая Abdala и Soberana 02, и все это в условиях растущей враждебности Вашингтона.

«Куба показала, что, несмотря на агрессию и блокаду со стороны США, она обладает силой, сопротивлением и знаниями, чтобы преодолеть эти новые попытки удушить и задушить ее», — сказал Кальес.

Он сообщил, что в связи с попытками проведения новых дестабилизирующих маневров в ближайшие дни движение дружбы Венесуэла-Куба и Континентальная сеть солидарности с островом Латинской Америки и Карибского бассейна подготовили ряд мероприятий по осуждению кампании против США.

Гарсия Каллес подчеркнул, что никто не сможет отнять инициативы кубинского народа, «любые действия против них будут подчинены силе кубинской Конституции», одобренной подавляющим большинством населения.