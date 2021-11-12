Подгорица, 12 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Бюджет здравоохранения Черногории в 2022 году будет примерно на 30 миллионов больше, чем в нынешнем. Это предусмотрено проектом бюджета на 2022 год, который 12 ноября будет рассмотрен компетентными комиссиями, в том числе комиссией по экономической политике и правительством, сообщает издание Vijesti.

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Программа реформ «Европа сейчас», создателем которой является министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич, также включена в проект бюджета.

Неофициально было объявлено, что рабочая версия предусматривает увеличение бюджета Больничной кассы примерно с 303 до 333 миллионов евро.

«Из этой суммы более 14 миллионов евро относятся к увеличению заработной платы медицинских работников в рамках программы» Европа сейчас «, а также дополнительному увеличению заработной платы на 12 процентов для медиков, то есть врачей и другого медицинского персонала», — говорится в сообщении.