Серов, Свердловская область, 12 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области фельдшер осмотрела пациента с температурой тела в 40 градусов прямо на улице. Об этом заявила журналистам дочь мужчины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Высокая температура

По данным Е1.ru, это произошло ещё 2 октября. По словам гражданки, медик отказалась пройти в дом. У мужчины была коронавирусная инфекция. 27 октября он скончался.

В больнице со своей стороны утверждают, что провели внутреннюю проверку и пришли к выводу, что осмотр на улице якобы прошёл с согласия самого пациента. Будто бы внутри дома медику не обеспечили нормальных условий для работы.