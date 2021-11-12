Оренбург, 12 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области планируется, что бюджет региона в 2022 году получит 110,2 млрд рублей. Основную часть составят налоговые и неналоговые доходы, сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Picserver.org Бюджет

Ожидается рост поступлений от налогов на доходы физлиц, налога на имущество организаций и доходов от государственных унитарных предприятий. С плюсом выйдет регион и по налогу на профессиональный доход, который был введен в июле 2021 года.

«Кризис, который возник в результате пандемии, не затронул системообразующие отрасли. Уже с этого года ожидается стабильный экономический рост в пределах 2,5% ежегодно. Это позволяет делать оптимистичные прогнозы и твердо говорить не о бюджете выживания, а о бюджете развития», — сказал председатель бюджетного комитета Заксобрания Сергей Бабин.

Прорыва ждут от инвестиционной политики области. Впервые за последние годы объем бюджетных инвестиций на планируемый трехлетний период превысит 25,7 млрд рублей.

В расходах, а это более 122 млрд рублей, заложена поддержка всех базовых отраслей экономики, социальной сферы. Индексация оплаты труда бюджетников составит от 5,6% до более чем 40%. В национальную экономику, а это и сельское хозяйство, дорожные фонды, транспорт, будет направлено 21,3 млрд рублей. Но львиная доля расходов по-прежнему за социальным блоком. Здравоохранение, образование, социальная политика получат порядка 77 млрд рублей. Меры поддержки льготников в сравнении с допандемийным годом прирастут на 6,7 млрд рублей. На поддержку граждан с детьми предусматривается 8,5 млрд рублей. Так называемый детский бюджет составит 40,9 млрд рублей.

Разработчики проекта отмечают, что пока бюджет дефицитный — 12 млрд рублей, но он управляем. Планы в ближайшей перспективе — довести его до минимальной отметки, в том числе за счет федеральных трансфертов.