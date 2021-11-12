Грозный, , 11:32 — REGNUM В Чечне за последние две недели прослеживается тенденция снижения роста числа зараженных коронавирусом. Республика находится на так называемом плато с 29 октября. Ежедневный прирост числа новых заболевших не превышает 116 человек. Так, за последние сутки были подтверждены тесты на коронавирус у 114 пациентов, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число носителей коронавируса в Чечне достигло 26 683 человек. Из них сумели справиться с болезнью 24 750 пациентов. Не удалось спасти врачам 765 жителей региона, трое из них скончались за прошедшие сутки.

В настоящее время в Чечне 1168 инфицированных лиц проходят лечение от COVID-19, сообщили в санитарном ведомстве.