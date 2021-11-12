Иерусалим, 12 ноября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агенство Fitch присвоило Израилю кредитный рейтинг высшей категории А+. Об этом сообщают «Вести Израиль» 11 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Утверждение первого в Израиле государственного бюджета за 3,5 года, по мнению экспертов агентства, ослабит политическую неопределенность и сформирует позитивные условия для стабилизации экономики.

Отмечается, что утвержденные парламентом проекты бюджета на 2021 и 2022 года предусматривают значительное сокращение бюджетного дефицита — до 3,9% ВВП.

«Утверждение государственного бюджета впервые с 2018 года обеспечило стабильность власти на ближайшие годы, а структурные реформы позволят добиться высоких темпов экономического роста при сохранении налоговых рамок», — прокомментировал выводы Fitch министр финансов Израиля Авигдор Либерман.

Fitch также хорошо оценил рост налоговых поступлений в бюджет. По прогнозу аналитиков, соотношение ВВП и государственного долга Израиля снизится др 74% уже к концу текущего года и далее продолжит снижаться.