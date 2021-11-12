Канберра, , 11:27 — REGNUM 12 ноября правительство Австралии представило отчет, в котором содержалось моделирование того, как страна достигнет углеродной нейтральности к 2050 году. Однако, выступая в парламенте, лидер лейбористов Энтони Албаниз заявил, что правительству следует фиксировать все климатические цели не в правительственных документах, а на уровне закона. Об этом написала британская The Guardian.

Флаг Австралии DO'Neil

«Это должно быть законодательно закреплено. На самом деле, правительство то и делает, что пытается превратить закон в уничижительное слово. Я не знаю, что, по их мнению, происходит в парламенте, но большинство парламентов в мире называются легислатурами, потому что именно они обсуждают законы и законопроекты», — заявил Албаниз.

Пользуясь возможностью, лидер оппозиции также заявил, что у Лейбористкой партии также есть сильная климатическая повестка:

«У нас есть разработанная климатическая политика по всем направлениям, нам есть что сказать, и нам будет что сказать во время избирательной кампании. Мы не будем обещать то, чего не сможем потом выполнить».

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