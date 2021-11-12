В Орловской области пьяный водитель грузовика сбил сотрудника ГИБДД
Орловская область, 14 марта, 2011, 15:32 — ИА Регнум. В Орловской области старший лейтенант
По версии следствия, 12 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной "МАН - 19.403", на улице Московское шоссе города Орла выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на находящегося при исполнении служебных обязанностей инспектора ОГИБДД УВД по городу Орлу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время водитель грузовика задержан.
В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.