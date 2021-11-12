Орловская область, 14 марта, 2011, 15:32 — ИА Регнум. В Орловской области старший лейтенант ГИБДД погиб под колесами большегрузной машины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 марта в пресс-службе Следственного комитета РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По версии следствия, 12 марта подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомашиной "МАН - 19.403", на улице Московское шоссе города Орла выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на находящегося при исполнении служебных обязанностей инспектора ОГИБДД УВД по городу Орлу. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. В настоящее время водитель грузовика задержан.

В суд направлено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.