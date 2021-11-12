Кострома, , 11:29 — REGNUM Медицинская сестра Костромской областной клинической больницы имени Королёва добилась получения выплаты за заражение COVID-19 на рабочем месте в суде. Об этом сообщает Костромской областной суд.

Медик Rosminzdrav.ru

В соответствии с указом президента «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» от 6 мая 2020 года врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой медицинской помощи, заразившимся коронавирусом на службе, полагается единовременная выплата в размере 69 тысяч рублей. В случае смерти работника его родственники получают 2,7 млн рублей. Решение о признании случая страховым выносит специально созданная комиссия учреждения, в котором работает медик.

В октябре 2020 года медсестра ухаживала за пациентами с коронавирусом. Спустя некоторое время у женщины появились первые симптомы заболевания, ПЦР-тест показал положительный результат. Медик вызвала врача на дом, но тот не осмотрел её, оставив лекарства под дверью квартиры. Комиссия областной больницы отказала медсестре в получении страховой выплаты на основании того, что поликлиника забыла указать её диагноз в больничном листе.

В ходе судебного процесса было установлено, что работодатель нарушил процедуру формирования комиссии по расследованию случая. Руководство учреждения не включило в неё сотрудников больницы, чьи специалисты лечили женщину. В комиссии также не было представителей от Фонда социального страхования.

При вынесении решения суд указал, что сестра не должна страдать из-за неверного оформления медицинских документов коллегами и признал ситуацию костромички подпадающей под действие указа.

Напомним, первое аналогичное дело в Костромской области было рассмотрено Свердловским районным судом в феврале 2021 года. Врач-офтальмолог Костромской областной клинической больницы имени Королева Максим Шашин заболел коронавирусом в ноябре 2020 года. Требования врача о выплате компенсации и морального вреда были удовлетворены. Всего в областных судах рассмотрено четыре аналогичных иска, в трёх случаях суд встал на сторону медиков. По ещё одному делу решение не вынесено.

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