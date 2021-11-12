Таганрог, Ростовская область, 12 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Ростовской области МУП «Трамвайно-троллейбусное управление» (Таганрог) задолжал сотрудникам более 2,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

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В ходе прокурорской проверки было установлено, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате перед 234 работниками. Сумма долга превысила 2,7 млн рублей. Руководителю предприятия было внесено представление. В его отношении возбуждено административное дело.

В настоящее время задолженность перед работниками погашена.