Веллингтон, 12 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. 12 ноября на юго-восточном побережье Новой Зеландии очевидцы смогли наблюдать за необычайным зрелищем: на пляже по огромным камням неспешно расхаживал пингвин, который приплыл из Антарктиды, преодолел более 3000 км, чтобы оказаться вдали от дома. Об этом написала британская The Guardian.

derdento Пингвин

Пингвин Адели, которого местные жители уже успели назвать «Пингу», был замечен потерянным в Бёрдлингс-Флэт, небольшом поселении на Южном острове Новой Зеландии.

Заметив, что пингвин не может залезть обратно в воду и может быть растерзан собаками, местные жители связались с местными спасательными службами.

После того, как приехали специалисты, они осмотрели животное, отметив, что его тело было сильно обезвожено. Затем Пингу накормили и выпустили обратно в воду.