Токио, 12 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии. Об этом 12 ноября сообщает ИА REGNUM.

(сс) manfredrichter Фигуристка

Во время разминки Усачёва упала с двойного флипа, после чего её унесли со льда на руках. Она снялась с соревнований.

Напомним, Усачёва была единственной российской участницей на этапе Гран-при в Токио в женском одиночном катании.