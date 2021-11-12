Закаменский район, Бурятия, 12 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В реке Модонкуль в Закаменском районе Бурятии вечером 11 ноября застрял автомобиль с людьми. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, одному из находившихся в салоне стало плохо.

Mcuzakamna.ru Закаменский район. Бурятия

На помощь терпящим бедствие прибыли пожарные из города Закаменск. До подтопленного автомобиля им пришлось добираться вброд.

«В машине находились два человека, один был без сознания. Пожарные эвакуировали автомобиль из воды и передали мужчин работникам скорой помощи», — отметили в ведомстве.

По данным СМИ, потерпевший в результате скончался, не приходя в сознание.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день в Кабанском районе Бурятии произошло ещё одно происшествие, в результате которого погибли два человека.

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