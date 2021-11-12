Ставрополь, 12 ноября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. МКУ «Управление капитального строительства» из Ставропольского края объявило тендер по выбору подрядчика, в задачи которого входит рекультивация полигона ТБО на улице Маршала Жукова в Пятигорске. Начальная цена контракта превышает 560 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Мусорный полигон

Победителя определят 1 декабря 2021 года. Начальная цена — 560 931 767 рублей. Источник финансирования — бюджеты трёх уровней (от федерального до городского и краевого). Завершить работы победитель должен до 1 декабря 2023 года.

В документации уточняется, что «площадь освоения на период технической рекультивации в границах землеотвода составляет 10,5117 га», а «площадь освоения на период биологической рекультивации в границах землеотвода» — 7,8945 га.

Напомним, ранее госучреждение Московской области объявило тендер на проведение рекультивации полигона ТКО «Ядрово» в Волоколамском округе. Начальная цена контракта составляет 2,4 млрд рублей.