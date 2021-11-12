Москва, , 11:15 — REGNUM Введение QR-кодов на транспорте приведет к ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения и росту цен, более эффективной и правильной мерой может стать запуск бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 ноября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Во-первых, на практике эти предложения приведут к ущемлению базовых прав граждан, в том числе конституционного права на свободу передвижения. Во-вторых, в неравном положении окажутся не только непривитые, но и граждане с медотводом. Получается, им каждый раз придется сдавать платные ПЦР-тесты, ведь бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодня практически недоступно», — отметил Миронов.

В-третьих, продолжил он, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков.

По убеждению парламентария, более эффективной и правильной мерой было бы введение бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах, тем более, что современные тест-системы позволяют получить результат за три минуты.

Оперативный штаб и правительство разрабатывают законопроекты о введении QR-кодов при посещении общественных мест, а также при поездках на поездах и самолетах.

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