Ростов-на-Дону, 12 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону будут судить банду застройщиков-мошенников, которые обманули участников долевого строительства более чем на 240 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донской прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстанут три человека, обвиняемые в мошенничестве в особо крупном размере. Как полагают следователи, участники организованной группы похитили деньги дольщиков в период с января 2009 года по сентябрь 2013 года. Люди вкладывали свои сбережения в мифическое жильё в переулке Жизненном и на улице Тракторной в Ростове-на-Дону.

Материалы уголовного дела рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Ранее фигурантам уголовного дела был вынесен обвинительный приговор в виде лишения свободы. Потерпевшими признаны более 340 дольщиков.

ИА REGNUM сообщало, что летом 2021 года ростовский суд вынес приговор банде застройщиков. Десять человек признаны виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой и отмывании денег. Судом было установлено, что злоумышленники похитили сбережения дольщиков, предназначенные для строительства многоквартирных домов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Причинённый ущерб превысил 2 млрд рублей.