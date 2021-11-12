Москва, , 11:38 — REGNUM Предприниматель и певец Эмин Агаларов возобновил отношения со своей бывшей женой Алёной Гавриловой. Об этом 11 ноября сообщило издание Peopletalk, ссылаясь на свои источники.

Эмин Агаларов Emin-music.ru

Артист и его экс-супруга появились вместе на презентации проекта Агаларова под названием «Репутация». По данным источника издания, пара воссоединилась ещё полгода назад, однако не афиширует возобновление отношений.

ИА REGNUM напоминает, что Эмин Агаларов и Алёна Гаврилина поженились в 2018 году, однако в 2020 году они объявили о разводе. Пара воспитывает дочь.

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