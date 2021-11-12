Минск, 12 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в республику граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом 12 ноября сообщается на сайте компании.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Белавиа»

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — говорится в сообщении.

Пассажиры авиакомпании, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.

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