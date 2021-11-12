«Белавиа» прекращает принимать на рейсы граждан Ирака, Сирии и Йемена
Минск, 12 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Белорусская авиакомпания «Белавиа» по решению властей Турции с 12 ноября не принимает на рейсы из этой страны в республику граждан Ирака, Сирии и Йемена. Об этом 12 ноября сообщается на сайте компании.
Пассажиры авиакомпании, попадающие под данный запрет, могут произвести полный возврат стоимости авиабилета без удержаний по месту его приобретения.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее к введению расширенного режима санкций против Белоруссии призвала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Миграционный кризис, в создании которого Евросоюз обвиняет белорусские власти, связан с незаконным пересечением границы нелегальными мигрантами.