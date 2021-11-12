Сеул, 12 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В связи с ослаблением антиковидных ограничений, ростом экспорта и улучшением ситуации на рынке труда в Южной Корее наблюдается постепенное восстановление внутреннего потребления. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад министерства стратегии и финансов страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В документе, называемом в «Зелёная книга», отмечается, что страна по-прежнему сталкивается с внешнеэкономическими рисками, включая глобальную инфляцию и сбои в цепочке поставок. А также подчеркивается, что дополнительными рисками являются неопределённость в отношении изменения денежно-кредитной политики со стороны крупных экономик и сбоев в глобальной цепочке поставок.

Между тем в октябре объем средств, потраченный с помощью банковских карт, вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи в универмагах увеличились за тот же период на 15,1%.