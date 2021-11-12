Тбилиси, , 11:15 — REGNUM Действия и заявления митрополита Ахалкалаки, Кумудро и Кари Грузинской православной церкви (ГПЦ) Никололая (Пачуашвили) в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «вызвали у людей сильную тревогу». Об этом говорится в заявлении ГПЦ, опубликованном на сайте патриархии церкви.

Патриархия Грузинской православной церкви

Руководство церкви отреагировало на заявление митрополита, что он исповедовал и причастил бывшего главу республики для «примирения» жителей Грузии.

«Примирение через церковное учение (как между людьми, так и между Богом и человеком) невозможно без признания грехов, надлежащего раскаяния и надлежащего искупления», — говорится в заявлении ГПЦ.

В Церкви отметили, что поступок митрополита Николая вызвал недовольство в обществе. Также его упрекнули за приравнивание голодовки Саакашвили с постом, так как пост — это «акт раскаяния», голодовка — форма протеста.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку. Его сторонники заявляют, что он может умереть, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест.

Читайте ранее в этом сюжете: Зеленский призвал премьер-министра Грузии соблюдать права Саакашвили