Чебоксары, , 11:14 — REGNUM В Чебоксарах перед судом предстанет 18-летний парень и его 17-летний друг, которых подозревают в попытке сбыта наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фигуранты уголовного дела были задержаны правоохранителями 30 июля 2021 года в Чебоксарах. Следствие полагает, что они забрали из тайника возле леса у торгового центра «Шупашкар» 13 граммов наркотического средства, расфасованное в 25 пакетиков и разделив между собой.

Сбыт товар им не удалось: парней задержала полиция, а обнаруженные во время досмотра наркотики изъяли.

Обвинение предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков по предварительному сговору»). Дело будет рассматриваться в Калининском районном суде Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии двум иностранным гражданам предъявили обвинение в сбыте наркотиков на территории республики.

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