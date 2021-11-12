Джакарта, , 11:13 — REGNUM Министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили председательство Индонезии в G20, сообщает Sindonews.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я разделяю приоритеты председательства Индонезии. Инклюзивность — главный дух председательства Индонезии», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, поддержка более сильной глобальной архитектуры здравоохранения, энергетического и цифрового перехода будет одним из основных приоритетов председательства Индонезии в G20.

«Я благодарю Великобританию за поддержку», — подчеркнула Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, британский военный корабль построят в Сурабае (Индонезия) в 2022 году.

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