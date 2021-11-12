Главы МИД Индонезии и Великобритании обсудили председательство в G20
Джакарта, 12 ноября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Индонезии и Великобритании обсудили председательство Индонезии в G20, сообщает Sindonews.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Индонезия
«Я разделяю приоритеты председательства Индонезии. Инклюзивность — главный дух председательства Индонезии», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.
По словам главы МИД Индонезии, поддержка более сильной глобальной архитектуры здравоохранения, энергетического и цифрового перехода будет одним из основных приоритетов председательства Индонезии в G20.
«Я благодарю Великобританию за поддержку», — подчеркнула Ретно Марсуди.
Как сообщало ИА REGNUM, британский военный корабль построят в Сурабае (Индонезия) в 2022 году.