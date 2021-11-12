Москва, , 11:13 — REGNUM Вызывает сомнения подлинность базы с якобы персональными данными людей, купивших фальшивые справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тесты, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

«Если бы база была бы подлинной, то это означало бы, что кто-то один сделал 500 тысяч поддельных сертификатов, а это вряд ли возможно физически.

Больше походит на то, что кто-то получил доступ к настоящей базе с QR-кодами и представил ее как поддельную», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, персональные данные более 500 тыс. человек, купивших фальшивые справки о вакцинации и ПЦР-тесты выставили на продажу в интернете, писало издание «Коммерсант».

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