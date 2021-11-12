Москва, 12 ноября 2021, 11:13 — REGNUM Вызывает сомнения подлинность базы с якобы персональными данными людей, купивших фальшивые справки о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тесты, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, персональные данные более 500 тыс. человек, купивших фальшивые справки о вакцинации и ПЦР-тесты выставили на продажу в интернете, писало издание «Коммерсант».
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