Курган, , 11:11 — REGNUM Жители Кургана намерены обратиться в суд против введённой в регионе системы QR-кодов и порядка вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил депутат гордумы Яков Сидоров во время онлайн-трансляции на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Коронавирус и ограничения в России — трансляция»

"В связи с этим мы направляли обращение к прокурорам России, Кургана и Курганской области. Пока на эти обращения нет ответа. На сегодняшний день есть факты отстранения невакцинированных от коронавируса от работы, причём персональные распоряжения руководителей. Это боль людей», — отметил Яков Сидоров.

Яков Сидоров добавил, что «без каких-то политических заносов, а с точки зрения действующего законодательства» готовится коллективный иск по оспариванию распоряжения главного санитарного врача Курганской области Григория Хохлова относительно обязательной вакцинации работников ряда сфер. Инициативная группа собирает также подписи под коллективным иском против введения QR-кодов для допуска в магазины и другие общественные места.

Другой депутат гордумы Кургана Иван Камшилов сообщил порталу 45.ru, ещё об одном иске против введения QR-кодов и обязательной вакцинации — от инициативной группы курганцев.

«Я думаю, в ближайшее время иск поступит в Курганский областной суд», — заявил Иван Камшилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обращения к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой пресечь действия правительства и местных властей по сегрегации населения России под предлогом борьбы с COVID-19 записали жители ряда регионов страны.

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