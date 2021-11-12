Оренбург, 12 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области проходит обсуждение проекта бюджета региона на 2022 год перед первым чтением. Прогнозируется предельный дефицит бюджета — 12 млрд рублей. Спикер Заксобрания Сергей Грачёв назвал эту сумму некритичной, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Эта сумма не критична, так как регион вправе рассчитывать на дополнительные федеральные средства. Объем этих средств будет известен после принятия федерального бюджета во втором чтении. Такой прогноз имеет под собой все основания. Напомню, что на 2021 год дефицит был запланирован в сумме 10 млрд, а сейчас он снижен до 7 млрд, и есть основания к дальнейшему снижению. Уверен, что такой же сценарий повторится и в следующем (2022 году) году. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что баланс между доходной и расходной частью бюджета практически найден. Все социальные обязательства региона будут выполнены в полном объеме», — сказал политик.

Добавим, проект главного финансового документа Оренбургской области в первом чтение депутаты рассмотрят 25 ноября. Как считает председатель Законодательного собрания, проект вызовет дискуссии, но в целом конструкция бюджета в первом чтении будет принята.