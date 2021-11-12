Афины , 12 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Для Греции Европейская комиссия прогнозирует темпы роста экономики в 7,1% в 2021 году — что является вторым по величине показателем роста в еврозоне. Об этом заявил представитель правительства Греции Янис Эконому во время брифинга для СМИ 11 ноября.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Греция

«На 2022 год прогнозируется, что темпы роста греческой экономики составят 5,1%, что значительно выше среднего показателя, который составляет 4,3%, а на 2023 год прогнозируются темпы роста в 3,6%, что также выше по сравнению со средним показателем по Европе, который составит 2,4% в еврозоне», — добавил он.

Эконому отметил, что в то же время прогнозы показывают: в Греции будет самый низкий уровень инфляции в еврозоне, а безработица продолжит снижаться. Эти прогнозы, по словам представителя правительства, подтверждают динамичное восстановление греческой экономики, оправдывают реформы и еще раз подтверждают, что Греция проводит политику, «которая приносит результаты и создает прочную основу для прогресса и процветания для всех греков».