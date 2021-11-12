Уфа, , 11:09 — REGNUM 677 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Сообщается, что всего в республике выявили 94 221 случай заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 83 177 человек, в том числе 675 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Отмечается, что в регионе за сутки констатировали смерть 34 пациентов с COVID-19.

Прививки от этой инфекции по получили 1 778 521 человек, завершили вакцинацию 1 481 714 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 11 ноября в республике за сутки выявили 680 носителей коронавируса.