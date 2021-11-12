Москва, , 11:16 — REGNUM Пункты вакцинации от коронавируса в России следует организовать на территории транспортных узлов. Об этом 12 ноября заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Речь идет о вокзалах и аэропортах. По мнению общественника, тот факт, что на их территории берут ПЦР-тесты, но не вакцинируют от коронавируса.

«Я выступаю за то, чтобы вокзалы и аэропорты имели точки для вакцинации. Почему-то там ПЦР-тесты способны брать, а вакцинировать почему-то не способны», — сказал Зотов.

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