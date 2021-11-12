Благовещенск, , 11:07 — REGNUM В Амурской области не планируют переводить всех школьников на удалённое обучение. Эта мера будет касаться только тех классов, где выявлены заболевшие, написало 12 ноября Amur.info.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По словам главного санитарного врача региона Ольги Кургановой, сейчас на «дистанционке» находятся ученики 38 классов 14 школ.

«Ситуацию по образованию мы расцениваем, не смотря на эти цифры, как контролируемую и управляемую. И она позволяет проводить образовательный процесс в штатном режиме», — уверена Ольга Курганова. Своё мнение она озвучила на заседании оперативного штаба региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за неделю на 128% вырос уровень заболеваемости коронавирусом среди детей и на 55% — среди взрослых. Помимо этого, на 80% чаще регистрируют внебольничные пневмонии у дошкольников.