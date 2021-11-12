Набережные Челны, Татарстан, 12 ноября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В поселке Зяб города Набережные Челны обнаружили игровой салон, осуществляющий незаконное проведение азартных игр. Подпольное казино располагалось в одном из домов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

(сс) stokpic Казино

В салоне было организовано незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, а также сети интернет. Сотрудники полиции изъяли 10 системных блоков, 10 мониторов, денежные средства в сумме 16,4 тыс. рублей, три сотовых телефона и черновые записи.

Оперативники установили личности подозреваемых, ими оказались двое жителей Набережных Челнов 1997 и 2001 годов рождения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ижевска двое местных жителей установили игровые автоматы в 10 нежилых помещениях. В ходе обысков были изъяты 16 игровых терминалов.

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