Екатеринбург, 12 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге у Дворца молодежи состоялся пикет. Местные жители требуют от мэрии четкой позиции по вопросу о сносе исторических зданий города, сообщает портал E1.ru.

Nicolas Raymond Протест

В руках у собравшихся находятся фотографии зданий, снесенных в этом году. Кроме того, люди призывают властей не сносить аэровокзал «Уктус». На пикет вышло около 20 активистов.

Один из активистов заявил, что мэрия якобы обещала обсудить с общественниками вопрос о сносе исторических зданий. Однако этого так и не сделала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты борются за то, чтобы оставить в целости здание аэровокзала «Уктус». Тем не менее, на портале госзакупок уже разместили информацию о новом подрядчике.