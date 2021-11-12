Ростов-на-Дону, , 11:05 — REGNUM Общественный транспорт Ростова-на-Дону переведут на зимний режим работы. Расписание обновят к 15 ноября, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

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«Муниципальные маршруты регулярных перевозок на территории Ростова-на-Дону сформированы исходя из потребностей большинства пассажиров. Количество и классы подвижного состава, а также интенсивность движения установлена в соответствии со сложившимся пассажиропотоком», — уточнили власти.

В соответствии с расписанием зимнего сезона, обслуживать городские маршруты будут 1066 единиц подвижного состава. Для сравнения: летом на линии выходят 999 единиц транспорта.