Москва, 12 ноября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. На северо-западе Москвы поставили на кадастровый учёт спортивный комплекс на территории стадиона «Красный Октябрь». Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

В бассейне

Здание имеет разную этажность, оно расположено на территории стадиона и занимает площадь свыше 9 тыс. кв. метров. В ФОКе есть два блока. В первом — детский и взрослый бассейны, тренажёрный зал с раздевалками и инструкторской, медицинский кабинет. Во втором блоке размещён универсальный спортивный зал, который предназначен для игры в большой теннис, волейбол и баскетбол.

«Спортивная инфраструктура в Северо-Западном округе развивается стремительно: с начала текущего года «Красный октябрь» стал третьим физкультурно-оздоровительный комплексом, поставленным на кадастровый учет в СЗАО», — рассказал замглавы управления Сергей Исмунц.

Он напомнил, что в июне 2021 года поставили на учёт спорткомплекс в Митино, а в июле — ФОК в районе Хорошево-Мневники.