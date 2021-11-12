Москва, , 11:01 — REGNUM Сократить на час рабочий день в осенне-зимний период из-за неэффективности трудящихся в холода предложил депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия»).

Метель в Калуге Kaluga-gov.ru

Парламентарий обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову с просьбой «рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», сообщает RT.

Депутат также указал на то, что время, затрачиваемое на дорогу до работы должно быть включено в такой параметр, как продолжительность рабочего дня. Сейчас же жители России работают по 10−11 часов вместо положенных восьми, указал Милонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы от «Единой России» обещали новый юлок изменений Трудового кодекса, направленный на защиту прав граждан.

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