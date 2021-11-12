Новосибирск, , 11:01 — REGNUM Новосибирское отделение Пенсионного фонда России (ПФР) подвело итоги осуществления единовременной выплаты в размере 10 тысяч на детей-школьников. Единовременная выплата была перечислена на 421,6 тыс. детей, проживающих в регионе.

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«На осуществление данной выплаты в нашем регионе органами ПФР было направлено более 4,2 млрд рублей», — уточнили в ПФР.

Напомним, что в соответствии с Указом президента от 2 июля 2021 года российские семьи, имеющие детей в возрасте от 6 до 17 (включительно) лет, получили единовременную выплату в размере 10 000 рублей.