Сеул, , 11:00 — REGNUM Южная Корея следит за возможностью проведения в КНДР крупного мероприятия в ознаменование 10-й годовщины прихода к власти Ким Чен Ына. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя министерства объединения Южной Кореи Чха Док Чхоля.

Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин English1.president.go.kr

«На данный момент Северная Корея не объявляла о планах проведения такого юбилейного мероприятия, но мы продолжим следить за соответствующими шагами…», — заявил представитель министерства в ходе брифинга для прессы.

В министерстве также акцентировали внимание на том, что в прошлом было несколько случаев, когда общественная деятельность главы КНДР Ким Чен Ына не освещалась в государственных СМИ в течение длительного времени.

Отмечается, что Северная Корея продолжает повышать политический статус Ким Чен Ына. Так в прошлом месяце представители Национальной службы разведки Южной Кореи сообщили о том, что портреты бывших лидеров страны Ким Ир Сена и Ким Чен Ира убраны с мест проведения официальным мероприятий, а Ким Чен Ына всё чаще называют «вождём». Ранее так называли только Ким Ир Сена, а Ким Чен Ира — руководителем.

Между тем, Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 октября.