Симферополь, , 10:59 — REGNUM Соглашения о комплексном освоении территории у озера Мойнаки в Евпатории подписаны в Крыму, об этом сообщил 12 ноября в соцсетях глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru

Соглашения предусматривают, в частности, строительство туристических и жилищно-рекреационных комплексов с развитой инфраструктурой и обустроенной набережной вокруг озера Мойнаки. Как пояснил журналистам Аксёнов, предусмотрено также строительство двух детских садов, которые примут более 400 детей.

«Школы будут строить и набережную вдоль озера Мойнаки», — сказал Сергей Аксёнов.

Общая сумма инвестиций в проект заявлена в сумме около 35 млрд рублей, в том числе капитальных инвестиций — более 27,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах по развитию грязелечебницы «Мойнаки» в Евпатории крымские власти заявили в конце октября. По заявлению генерального директора Корпорации развития Республики Крым Дмитрия Вороны, на базе исторического курорта планируется создать реабилитационный центр мирового уровня. Грязелечебница у озера Мойнаки в Евпатории стала первой в Крыму, её построили в конце XIX века. В последние 40 лет некогда популярный курорт, куда приезжали на лечение и реабилитацию пациенты со всего Советского Союза и из-за рубежа, заброшен.