Оренбург, 12 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Оренбурге уже приступили к реконструкции аэродромного комплекса. Строительно-монтажные работы будут проводиться в условиях действующего аэропорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пресс-службе АО «Аэропорт Оренбург».

alexandergroshev Аэропорт Оренбург

Осенью и зимой 2021 года в планах разработка всей рабочей документации, выполнение подготовительных работ, устройство трубно-кабельных переходов. В этот же период приступят к строительству водо-дренажной сети и очистных сооружений. Выполнение этих работ зимой позволит максимально использовать тёплый период года для выполнения основных работ проекта и выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия взлётно-посадочной полосы.

По условиям контракта строительство предусмотрено в семь этапов с началом работ в октябре 2021 года и окончанием в июне 2023 года. В планах подрядчика за счёт оптимизации проектных решений и применения передовой техники и современных технологий завершить строительные работы на семь месяцев раньше срока — осенью 2022 года.

Проектной документацией предусмотрена реконструкция реконструкция взлётно-посадочной полосы, перрона, переоснащение зданий командно-диспетчерского пункта, пожарного депо и производственно-диспетчерской службы, строительство дополнительно семи новых трансформаторных подстанций, а также переоснащение водосточно-дренажной сети с очистными сооружениями, оснащение современным светосигнальным и метеорологическим оборудованием.

Напомним, осенью 2021 года аэропорт был продан. Согласно контракту новый собственник должен модернизировать объект и погасить долги.