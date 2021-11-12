Кишинёв, , 10:58 — REGNUM Правительство Молдавии столкнулось с тем, что в министерства после того, как как они были «очищены», не получается набрать «честных профессионалов». Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

Премьер-министра Молдавии Наталья Гаврилица (сс) Privesc.Eu Moldova

«Не знаю, надо провести исследование, посмотрим. Даже в 2019 году у нас было больше интереса к определённым вакансиям, было больше энергии и интереса», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что есть сотни вакансий, которые размещены на сайте правительства. Премьер-министр считает, что низкий интерес связан с тем, что предыдущие правительства разочаровали жителей, и теперь они не доверяют новым министрам.

Стоит, что ранее президент Молдавии Майя Санду также призывала граждан страны устраиваться работать в министерства. В связи с этим бывший премьер-министр Ион Кику обвинил новое правительство в изгнании профессионалов из госструктур.

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