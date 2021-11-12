Челябинск, 12 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Челябинск и окрестности 12 ноября завалило снегом. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По словам граждан, в городе отмечаются заторы. Также поднялись цены на такси. В ГИБДД призвали граждан быть аккуратнее в условиях непогоды. Автомобилистам предложено пока воздержаться от поездок.

Отметим, в ближайшие дни снегопады могут продолжиться. Об этом сообщают синоптики. Столбик термометра будет находиться на отметке ниже нуля градусов.