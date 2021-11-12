Волгоград, , 11:00 — REGNUM Пять человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

По предварительным данным, днём 11 ноября 43-летний водитель Volkswagen Polo не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с Mazda 3, которую отбросило на полосу встречного движения под колёса грузового Volvo с полуприцепом. Грузовик и Volkswagen после аварии оказались в кюветах. Госпитализация потребовалась водителям легковых автомобилей, а также 24-летней и шестилетней пассажиркам Mazda.

Девятилетнему пассажиру Volkswagen медицинская помощь оказана на месте.