Афины , 12 ноября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Приглашение присоединиться к международной конференции по Ливии в Париже 12 ноября, направленное премьер-министру Греции Кирьякосу Мицотакису президентом Франции Эммануэлем Макроном, является признанием ключевой роли Греции в обеспечении безопасности региона. Об этом сообщает AMNA со ссылкой на правительственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

Представители Греции впервые участвуют в такой встрече на высоком уровне по Ливии. Позиция Греции заключается в поддержке полного применения Соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года и максимально быстрого вывода всех иностранных отрядов и наемников.

Конференция является французской инициативой, проводимой совместно с Германией, Италией и Ливией при содействии Генерального секретариата ООН. Председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи и премьер-министр Ливии Абдель Хамид Дбейба согласились принять участие. Согласно последним обновлениям, ожидается также участие министра иностранных дел Турции Седата Онала.