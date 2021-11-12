Мельбурн, Австралия, , 11:01 — REGNUM 12 ноября в Мельбурне прошла церемония похорон известного теле‑ и радиоведущего, артиста театра и кино Берта Ньюртона. Проститься со звездой в столицу штата Виктория приехали многие звезды шоу-бизнеса и высшие государственные лица. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Nine News.

Поминальная свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступая в церкви, премьер-министр штата Виктория Дэниел Эндрюс назвал Ньюртона «первопроходцем, иконой и легендой» телевидения.

«Берт Ньютон был великим артистом, и все его жизнь была для него сценой», — отметил Эндрюс.

Прощальное мероприятие также посетил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и десятки видных журналистов, телеведущих и актеров.

Берт Ньютон скончался 30 октября в возрасте 83 лет.